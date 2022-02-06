Аплодировали все, кроме обиженных жизнью, – россияне свирепствуют после игнорирования украинцев

В Пекине 6 февраля состоялся второй день соревнований в командном турнире по фигурному катанию, который не обошелся без очередного скандала. В России снова "подгорает".

Россия в гневе

Представители украинской делегации на Олимпийских играх не обращают внимания на спортсменов из России. В который раз они оставляют без внимания выступления спортсменов ОКР.

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После выступления россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира представители Российской Федерации разозлились из-за полного игнорирования выступления спортсменки со стороны украинцев.

Впечатления самые сильные! За страну кататься – это особый пол. Одиночники сделали максимум. Все аплодировали стоя Валиевой, кроме некоторых обиженных жизнью,

– сказал скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Проделки Губерниева на Олимпиаде-2022