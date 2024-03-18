Улучшили шансы Миколенко: АПЛ лишила баллов Ноттингем Форест и отправила его в зону вылета

Команда Нуну Эшпириту Санту не впечатляет на поле, а теперь еще и столкнулась с околофутбольными проблемами. Из-за чрезмерных финансовых убытков Ноттингем Форест рискует вылететь из Премьер-Лиги.

Новички АПЛ в сезоне 2023-2024 откровенно разочаровывают. Именно Шеффилд Юнайтед, Бернли и Лутон считаются главными претендентами на понижение в классе в конце этого чемпионата.

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Однако интриги борьбе за выживание добавляют нефутбольные моменты. Например, осенью АПЛ оштрафовала Эвертон аж на 10 очков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Позже "ирискам" вернули 4 балла, но шесть очков штрафа так и остались в активе.

Теперь же наказание настигло еще одного аутсайдера чемпионата Англии Ноттингем Форест. АПЛ сняла с "лесников" четыре очка за то же самое нарушение, что и у Эвертона. Команда обвиняется в превышении лимита убытков.

Согласно регламенту, клубы АПЛ следует иметь не более 61 миллиона фунтов убытков за три года. У Ноттингема же эта цифра составляет аж 105 миллионов. Сообщается, что "лесники" готовы подавать апелляцию и оспаривать это решение лиги.

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Пока же команда Нуну Эшпириту Санту опускается в зону вылета на 18 место. Расстояние от спасительной зоны, где находится Лутон, составляет всего один балл. Правда, форма Форест вызывает беспокойство, ведь в 2024 году клуб выиграл лишь один матч из 12-ти во всех турнирах.