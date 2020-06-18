В первом же матче чемпионата Англии после восстановления произошел скандал. В поединке "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" арбитр не засчитал чистый гол.

На 40-й минуте футболист "Шеффилда" Оливер Норвуд выполнил штрафной. В результате подачи голкипер "Астон Виллы" Нюланд рухнул с мячом в ворота. Об этом сообщает 24 канал.

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Вратаря затолкал партнер по команде – Кинан Дэвис. Нюланд пытался удержать мяч на линии, но в итоге упал, прижимая мяч к штанге.

Гол не засчитали из-за технической неисправности HawkEye

На всех повторах четко видно, что мяч очевидно пересек линию ворот. Но главный арбитр матча Майкл Оливер не засчитал гол.

В Англии работает система HawkEye, которая фиксирует, полностью ли пересек мяч линию ворот.

Оливер показал футболистам "Шеффилда" на часы, куда приходит сообщение, когда мяч полностью пересекает линию ворот. В том моменте сообщение не пришло.

В перерыве Оливеру все же пришло сообщение о взятии ворот, но он был уже в раздевалке. Гол уже не засчитали.

Это первая ошибка с 2013 года. Причина – техническая неисправность.

Казалось, что можно было использовать систему видеоповторов VAR. Но в Англии за взятие ворот отвечает автоматика, а не арбитры.

Отчаянию футболистов "Шеффилда" не было предела. Команды разошлись миром 0:0.

Видео скандального момента