У першому ж матчі чемпіонату Англії після відновлення стався скандал. У поєдинку "Астон Вілла" – "Шеффілд Юнайтед" арбітр не зарахував чистий гол.

На 40-й хвилині футболіст "Шеффілда" Олівер Норвуд виконав штрафний. У результаті подачі голкіпер "Астон Вілли" Нюланд завалився з м'ячем у ворота. Про це повідомляє 24 канал.

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Воротаря заштовхав партнер по команді – Кінан Девіс. Нюланд намагався утримати м'яч на лінії, але в підсумку впав, притискаючи м'яч до штанги.

Гол не зарахували через технічну несправність HawkEye

На всіх повторах чітко помітно, що м'яч очевидно перетнув лінію воріт. Але головний арбітр матчу Майкл Олівер не зарахував гол.

В Англії працює система HawkEye, яка фіксує, чи повністю перетнув м'яч лінію воріт.

Олівер показав футболістам "Шеффілда" на годинник, куди приходить повідомлення, коли м'яч повністю перетинає лінію воріт. У тому моменті повідомлення не прийшло.

У перерві Оліверу таки прийшло повідомлення про взяття воріт, але він був уже в роздягальні. Гол вже не зарахували.

Це перша помилка з 2013 року. Причина – технічна несправність.

Здавалося, що можна було використати систему відеоповторів VAR. Але в Англії за взяття воріт відповідає автоматика, а не арбітри.

Розпачу футболістів "Шеффілда" не було меж. Команди розійшлися миром 0:0.

Відео скандального моменту