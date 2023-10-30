Я разочарована, зла и расстроена - Терлюга эмоционально отреагировала на недостатки в судействе на ЧМ

28 октября украинская спортсменка Анжелика Терлюга стала бронзовым призером чемпионата мира по карате. В послематчевом интервью девушка вспомнила о противоречивой ситуации, которая произошла в полуфинале.

Когда журналист спросил, какие эмоции она сейчас испытывает, она ответила: "Я разочарована, зла и расстроена".

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Также она добавила: "Не могу понять, как из-за ошибки человека, отвечающего за таймер, я должна еще раз провести схватку после 20 минут. И это не был поединок, проведенный заново. Они просто затолкнули меня обратно на татами и сказали: "Окей, имеешь 1 минуту и 17 секунд, теперь ты проигрываешь. Она не получает штрафа. Вперед».

Напомним, что украинка во время полуфинального поединка с болгаркой Ивет Горановой была вынуждена переигрывать последние секунды боя из-за протеста болгарской команды. Представители Горановой заявили, что на табло выключилось время, а потому бой длился на 20 секунд дольше. В результате Терлюга уступила со счетом 4:6 и смогла бороться только за "бронзу" в турнире. Однако борьбы не было – соперница из Ирана из-за травмы не вышла на татами, и Анжелика автоматически выиграла поединок.