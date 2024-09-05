26-річна дзюдоїстка програла у півфіналі з дзюдо Паралімпіаді-2024 американській спортсменці Марії Ліані Мутії. Таким чином, українка потрапила у "бронзовий" фінал, пише 24 канал.

Читайте також Ніколайчик принесла Україні перше "золото" у дзюдо на Паралімпійських іграх у Парижі

Анжела Гаврисюк бронзова призерка Паралімпіади-2024

У сутичці за "бронзу" у дзюдо на Паралімпійських іграх-2024 Анжела Гаврисюк протистояла представниці Узбекистану – Ульджон Амрієвій. Українка змогла перемогти та здобула ще одну для України.

Поєдинок за бронзову медаль у дзюдо серед жінок відбувався у ваговій категорії до 57 кілограмів, клас J1. Українка не залишила шансів представниці Узбекистану та виграла з рахунком 10:0.

Також золоту медаль у дзюдо на Паралімпіаді-2024 виграла українка Наталія Ніколайчук, вагова категорія до 48 кілограмів. У інших фіналах з цього виду спорту Україну представлять Юлія Іваницька та Давид Хорава.