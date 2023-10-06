Представитель Ювентуса посетил игру Шахтера в Лиге чемпионов: за кем следил скаут гранда Серии А

Невероятный камбек Шахтера в Лиге чемпионов стал одним из самых обсуждаемых поединков. "Горняки" смогли вывезти из Бельгии три балла, хотя были в шаге от провала.

Подопечные Патрика ван Леувена смогли отыграться после 2:0 в пользу Антверпена в первом тайме. Дубль Даниила Сикана и немного курьезный гол Ярослава Ракицкого принесли победу Шахтеру 2:3.

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Не отводят взгляда от "горняка"

Вживую с этой игрой наблюдал представитель Ювентуса, который внимательно следит за игрой 21-летнего атакующего полузащитника дончан Георгия Судакова. Поединок против Антверпена посетил спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли.

Ранее итальянцы посещали матчи Шахтера в Лиге чемпионов и игры сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Отметим, что именно после дальнего удара от Судакова, взявшего на себя каркас бельгийских ворот, был забит первый гол "горняков" во встрече. Георгий провел весь поединок против Антверпена.

"Старая синьора" заинтересована в сотрудничестве с 10-ю донецкого клуба. Однако все будет зависеть от решения "горняков". Ювентус может предложить чемпиону Украины арендную сделку с опцией обязательного выкупа футболиста. Однако пока неизвестно, согласятся ли на такие условия в Шахтере, ведь Судаков является одним из лидеров команды.

Дончане захотят выручить за своего питомца солидные деньги, о которых недавно в своем интервью говорил бывший голкипер Шахтера, а ныне Бенфики Анатолий Трубин.

Предложение итальянского гранда может поступить в Шахтер уже в самое ближайшее зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в Ювентусе рассматривают кандидатуру украинца, как замену перебравшегося в Бенфику Анхеля Ди Марии. Однако в "старой синьоре" до сих пор не могут найти звездному аргентинцу хорошую замену.