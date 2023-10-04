Украинский нокаут для Антверпена: Шахтер создал нереальный камбэк в Лиге чемпионов – видео

Шахтер провел свой второй матч в групповом розыгрыше Лиги чемпионов-2023/2024. Антверпен потерял победный счет и проиграл "горнякам".

Антверпен – Шахтер 2:3

Голы: Муя, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

Шахтер попал в группу в Порт, Барселону и Антверпен. Поэтому в поединке против бельгийского клуба "горняки" не имели права на ошибку, нужно было брать очки. Однако уже со старта все пошло не по плану украинского гранда, сообщает 24 Канал.

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Хозяева ответили голевой атакой на дальний удар Степаненко прямо в руки Бутеза. Уже на 3-й минуте Антверпен открыл счет во встрече. Не обошлось без очередных ошибок футболистов Патрика ван Леувена. Казалось, Ракицкий таки прервал атаку соперника, но 18-летний Вермерен продавил центрбека и отдал на свободного Муя.

В свою очередь Муя классно приобрел Азарову и пробил мимо Потрошителя, у которого уже почти не было шансов спасти свою команду – 1:0.

Как Антверпен открыл счет: смотрите видео

Янссен мог удваивать преимущество, но мяч пролетел рядом с воротами "горняков". Шахтер ответил ударами Сикана и Зубкова, заблокированных футболистами Антверпена, поэтому голкиперу хозяев не нужно было вступать в игру.

30 минут понадобилось бельгийцам, чтобы удвоить свое превосходство над дончанами. Баликвиша стал адресатом классно разрезной передачи и с угла штрафной опрокинул Потрошителя, который почему-то далеко вышел из ворот – 2:0.

Видео второго гола Антверпена

На этом бельгийцы даже не думали останавливаться, но до счета 3:0 дело так и не дошло. Шахтер тоже не смог отквитать хотя бы один гол.

Возвращение "горняков" в игру

Главный тренер "горняков" не стал реагировать заменами на два гола в ворота своей команды. Не успели комментаторы матча напомнить составы команд, как Шахтер совершил счет 2:1. Судаков проверил на прочность перекладину бельгийских ворот, подбор был за дончанами, закончившимся тем, что Назарина сразился на втором этаже, а Сикан головой перевел мяч во владение Бутеза.

Видео первого гола Сикана

Похоже, что ван Леувен удалось найти нужные слова для своей команды. "Горняки" вышли на вторую часть встречи с совсем иной настройкой.

Команды играли фактически без центра поля, создавая моменты у обеих ворот. Были "горняки" близки к тому, чтобы сделать счет равным. Но в последний момент Бутез был первым на мяче в борьбе с Сиканом, мог оформлять дубль.

Во втором тайме не все шло гладко для хозяев поля, как это было в первые 45 минут.

Матвиенко ошибся на своей части поля. Ракицкий заблокировал прострел от Муи, а впоследствии сам Миколенко исправил свою ошибку, заблокировав выстрел соперника.

Не Сикан, а Сиканище

В последние 20 минут Шахтер сумел сравнять счет. Гости получили право на опасную штрафную, которую взялся исполнять Ракицкий. Ярослав всех перехитрил, пробив низом. Мяч на пути к воротам нашел ногу Баликвиши. Рикошет дезориентировал голкипера Антверпена и помог дончанам сделать счет 2:2.

Видео гола Ракицкого

Через 5 минут счет стал уже 2:3 в пользу донецкого клуба. Шахтер впервые во встрече повел на табло. Голкипер Антверена сделал настоящий подарок, когда не дал мячу пересекли границы поля. Мяч подхватил Назарина, отдал на Сикана. Данило ударом в одно касание пробил уже в пустые ворота хозяев.

Видео дубля Сикана

Сикан оформил дубль в ворота Антверпена.

Могли хозяева делать 3:3, но, к счастью, "пожар" у владений Резника окончился не голом. На последней минуте матча Антверпен еще не забил пенальти.

Антверпен потерял домашнюю победу над Шахтером и вообще очки – 2:3. "Горняки" набрали свои первые баллы в розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.