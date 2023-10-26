Разгром вместо сенсации: Порту повторил достижение Шахтера в ЛЧ, чем усложнил им задачу

Шансы донецкого Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов становятся все более призрачными. Главный конкурент в борьбе за место в 1/8 финала сумел оторваться от "горняков" в турнирной таблице.

Шахтер в третьем туре Лиги чемпионов уступил на выезде Барселоне. И таким образом после трех матчей набрал всего три очка. В то время как Барселона выиграла все три матча и дальше осталась на первой строчке в группе.

Как это было Едва не создали камбек: Шахтер с боем уступил в гостях Барселоне – видеообзор матча

На втором месте закрепился Порту, который выиграл свой матч против Антверпена. При этом проводивший этот матч дома бельгийский клуб выигрывал после первого тайма со счетом 1:0. Но во втором тайме пропустил сразу четыре гола – хет-трик оформил Эванилсон, а еще один гол забил Эуштакио.

Антверпен – Порту 1:4

Голы: Юссуф, 37 – Эванилсон, 46, 69, 84, Эуштакио, 54

Видеообзор матча Антверпен – Порту

Следует отметить, что в матче против Шахтера, который Антверпен тоже проводил на домашнем поле, команда после первого тайма побеждала 2:0. Но тоже в итоге проиграла. Таким образом, игроки португальского клуба повторили то, что до ним сделали и футболисты Шахтера на этом поле.

Так что шансы Шахтера занять одно из двух первых мест в группе становятся все меньше. Ведь команда проиграла как Барселоне, так и Порту, и пока занимает третье место. От португальского клуба "горняки" отстают на три очка.