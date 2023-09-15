На руку "горнякам": соперник Шахтера допустил грубую ошибку во время заявки на Лигу чемпионов

В последний день лета 2023 года Шахтер получил своих соперников в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Одним из оппонентов "горняков" будет бельгийский Антверпен.

Также в группу в Шахтер и Антверпен попали Барселона и Порту. У бельгийского соперника дончан возникли первые проблемы.

Читайте также Инсайдер перепутал клубы Украины и России: засватал бразильца в киевское Динамо, а не в Москву

Административная ошибка, которая может стоить очень дорого

В Антверпене по ошибке не заявили на Лигу чемпионов 24-летнего левого защитника сборной США Сэма Вайнса. Теперь футболист, который сейчас восстанавливается от травмы, пропустит еврокубковую кампанию.

Хотя, по прогнозам клубных врачей, фланговый защитник успел бы вернуться на футбольное поле к концу группового раунда ЛЧ-2023/2024.

Главный наставник Антверпена легендарный Марк ван Боммель прокомментировал курьезную ошибку при подаче заявки на еврокубки.

Мы допустили административную ошибку, и ее невозможно исправить. Каждый хочет оказаться в этом списке, поэтому он разочарован. Сэм сейчас поправляется, и мы не можем оценить, как долго его не будет, но ожидается, что он должен быть в форме до конца группового этапа,

– сказал тренер бельгийского клуба.

Обратите внимание! Первая очная встреча Антверпена и Шахтера запланирована на 4 октября. Для "горняков" она будет носить выездной характер. Второй поединок состоится 27 ноября в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что Вайнс выступает за бельгийский клуб с августа 2021 года, когда перешел из американского Колорадо. До этого трансфер выступал исключительно в родной стране.

В футболке Антверпена Вайнс провел 56 матчей (пока больше всего в его карьере за один клуб), в которых отличился 2 голами и столькими ассистами.

В текущем сезоне-2023/2024 фланговый защитник отыграл 6 поединков (1 мяч). Еще в двух встречах был вне заявки Антверпена.

15 сентября будущий соперник Шахтера в Лиге чемпионов сыграет на выезде против Вестерло, за который теперь выступит бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук. В этом поединке может пройти дебют динамовца в Бельгии. Начало встречи в 21:45.

Антверпен после 5-ти сыгранных матчей занимает 8-е место, набрав 8 баллов.