"Я призываю всех сложить оружие": генсек ООН выступил с "мирным" заявлением накануне Олимпиады

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к миру на время Олимпиады-2024. Он выступил с речью по видеосвязи а 142-й сессии МОК в Париже.

Уже 26 июля в Париже начнутся Олимпийские игры-2024. К соревнованиям были допущены также спортсмены из России и Беларуси в статусе "нейтральных".

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Комментарий Гуттереша перед Олимпиадой

Генсек ООН рассказал о силе спорта, отметив, что он объединяет людей, а также способствует взаимному уважению и честной игре.

В духе олимпийского перемирия, я призываю всех сложить оружие. Стройте мосты. Воспитывайте солидарность. И стремитесь к конечной цели: миру для всех,

– заявил Гуттерш.

В заключение он пожелал спортсменам успехов на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Ранее к миру на Олимпиаде-2024 призвал и президент МОК Томас Бах, заявив, что всем людям надоели войны и конфликты, а турнир станет для всех "мирным соревнованием".

Добавим, что обращение Антониу Гуттереша будут транслировать во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 26 июля.