"Он может забить 3000 голов, мне п***й": экс-нападающий сборной Италии раскритиковал Роналду

Криштиану Роналду, несмотря на свой почтенный возраст для футболиста, до сих пор демонстрирует хорошую игру на высоком уровне. Однако, известный итальянский экс-нападающий считает иначе.

Бывший итальянский форвард Антонио Кассано, который также некоторое время играл в Реале высказался относительно игры легендарного португальского нападающего. Экс-игрок "сливочных" считает, что он не умеет играть в футбол, об этом сообщает Daily Mail.

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Роналду сосредоточен только на голах

Экс-нападающий сборной Италии с использованием нецензурной лексики прокомментировал игру Криштиану Роналду. Он отметил других игроков, подчеркнув, что в то время, как португалец был сосредоточен на забитых голах, они знали как играть с командой.

Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне п***й. Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как взаимодействовать с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать голы,

– заявил Кассано.

Антонио Кассано также сказал, что такой футболист, как Роналду, должен думать только о себе, но если уж нет возможности, то итальянец порекомендовал завершить карьеру.

Итальянский экс-нападающий отметил, что такое правило действует во всех видах спорта. Со слов Кассано: Иди на пенсию, и хватит. Напомним, что Криштиану во время сентябрьских матчей сборных установил два рекорда.

В матче Лиги наций против Хорватии Роналду стал единственным футболистом, кто забил 900 голов в карьере. В игре против Шотландии 39-летний форвард вырвал победу для сборной и стал первым, кто забил в ворота 48 различных национальных команд.

Отметим, что Кассано за время выступлений в Реале, отметился всего 2 забитыми мячами, тогда как у Роналду 450 голов в футболке "сливочных". В текущем сезоне Криштиану забил 7 голов и отдал 2 ассиста в восьми матчах за Аль-Наср.