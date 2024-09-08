Антон Крюков получил последнюю медаль для Украины на Паралимпиаде-2024

В заключительный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже состоялся финал по пауэрлифтингу. Украину в этой дисциплине представлял Антон Крюков.

Антон Крюков, украинский параатлет, соревновался в финале по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2024. Спортсмен успешно выступил в весовой категории более 107 килограммов, информирует 24 канал.

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Антон Крюков – серебряный призер Паралимпийских игр – 2024

Украинский пауэрлифтер зафиксировал свою штангу в третьей попытке на отметке в 251 килограмм и обогнал грузина Акакия Джинчарадзе (250 килограмм). Этот результат помог украинцу получить серебро Паралимпиады-2024.

Это вторая медаль для Украины в пауэрлифтинге на Играх-2024. Для двукратного чемпиона мира это первая медаль на Паралимпийских играх-2024. До этого он выступал на Играх-2012 в Лондоне, но не смог выиграть медали соревнований.

Отметим, что это последний финал для Украины на Паралимпиаде-2024. Впереди национальную сборную ожидает церемония закрытия на главной арене соревнований "Стад де Франс". Флаг Украины будет нести пловец Александр Комаров, который получил три медали на Играх-2024 в Париже.