Антон Коль принес Украине еще одну бронзовую медаль

В столице Франции продолжаются Паралимпийские игры-2024. В третий соревновательный день состоялось 12 финальных заплывов с участием украинских параплавателей.

Пловец Антон Коль завоевал для Украины первую медаль на Паралимпийских играх-2024. В заплыве на дистанцию 100 метров на спине он финишировал вторым и получил серебряную медаль, пишет 24 Канал.

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Антон Коль получил еще одну медаль Паралимпиады-2024

Очередной шанс пополнить медальную копилку Украины Коль получил в субботу, 31 августа. Украинец соревновался в заплыве на 50 метров на спине в классе S1.

В финале соперниками Антона были шесть параатлетов из Испании, Греции (двое), Польши, Италии и Бразилии. Украинец начал заплыв на третьей дорожке.

Всю дорожку, как казалось, Коль плыл вторым, однако в итоге все же стал третьим. Антон Коль – бронзовый призер Паралимпиады-2024.

Это вторая медаль Коля на Паралимпиаде-2024 в Париже. А в целом это уже шестая медаль в его карьере.

Отметим, что медали в плавании на Паралимпиаде-2024 получили также Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь, Ярослав Денисенко и Анна Стеценко (две медали).