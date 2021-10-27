Антидопинговое агентство Украины осталось без руководства после скандального расследования WADA

Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) попала в скандал после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Оказалось, что в Украине манипулировали во время допинг-тестов.

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции "Геркулес". В ходе расследования оказалось, что Национальная антидопинговая организация Украины нарушила международный стандарт тестирования.

Детальнее Украина попала в допинговый скандал: WADA обвиняет в манипуляциях

Результаты расследования не остались без реакции со стороны Министерства молодежи и спорта. Руководство НАДЦ осталось без своих должностей.

"Директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", – заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Расследование WADA против Украины: главное