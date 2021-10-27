Антидопинговое агентство Украины осталось без руководства после скандального расследования WADA
Источник:Министерство молодежи и спорта Украины
Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) попала в скандал после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Оказалось, что в Украине манипулировали во время допинг-тестов.
Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции "Геркулес". В ходе расследования оказалось, что Национальная антидопинговая организация Украины нарушила международный стандарт тестирования.
Детальнее Украина попала в допинговый скандал: WADA обвиняет в манипуляциях
Результаты расследования не остались без реакции со стороны Министерства молодежи и спорта. Руководство НАДЦ осталось без своих должностей.
"Директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", – заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Расследование WADA против Украины: главное
- 27 октября были обнародованы детали расследования "Геркулес", проведенного WADA. Причиной тому стала информация о системном покрытии использования допинга в Федерации легкой атлетики Украины.
- В ходе расследования случаев покрытия употребления допинга украинскими спортсменами не было обнаружено.
- В то же время удалось установить, что в НАДЦ предупреждали заранее спортсменов о взятии допинг-проб, чем нарушили международный стандарт тестирования.
- Кроме того, еще одним нарушением стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как взятые во внесоревновательный период (такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ). Это тоже нарушение стандартов, ведь дает возможность спортсменам с допингом избежать наказания. Правда, позже повторная проверка проб украинцев не обнаружила следов допинга.
- В ходе расследования были обнаружены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом.