Вероятность положительных допинг-тестов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заранее предупредило спортсменов о возможных рисках на Олимпиаде-2022.
Заслуживает внимания Немецкий спортсмен отказался от употребления китайского мяса на Олмпиаде-2022
По словам генерального директора WADA Оливье Нигли, в зараженном мясе может быть низкий уровень кленбутерола, входящего в список запрещенных веществ.
В Китае этот препарат используют для выращивания скота.
Действительно ли вредно китайское мясо для спортсменов
- Ранее немецкий бобслеист Франческо Фридрих заявил о том, что не будет употреблять мяса на момент пребывания в Пекине.
- Соответствующее решение спортсмена мотивировано страхом перед допингом.
- Опасения немца не напрасны, ведь в 2010-м году уже был один подобный случай. Тогда из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров.
- Когда он вернулся в Германию, то сдал два положительных допинг-теста.
- И все же спортсмена оправдали после нескольких судебных процессов.