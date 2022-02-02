Вероятность положительных допинг-тестов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заранее предупредило спортсменов о возможных рисках на Олимпиаде-2022.

Заслуживает внимания Немецкий спортсмен отказался от употребления китайского мяса на Олмпиаде-2022

По словам генерального директора WADA Оливье Нигли, в зараженном мясе может быть низкий уровень кленбутерола, входящего в список запрещенных веществ.

В Китае этот препарат используют для выращивания скота.

Действительно ли вредно китайское мясо для спортсменов

Ранее немецкий бобслеист Франческо Фридрих заявил о том, что не будет употреблять мяса на момент пребывания в Пекине.

Соответствующее решение спортсмена мотивировано страхом перед допингом.

Опасения немца не напрасны, ведь в 2010-м году уже был один подобный случай. Тогда из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров.

Когда он вернулся в Германию, то сдал два положительных допинг-теста.

И все же спортсмена оправдали после нескольких судебных процессов.

К слову. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.