Ймовірність позитивних допінг-тестів

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заздалегідь попередило спортсменів можливі ризики на Олімпіаді-2022. Вони стосуються вживання м'яса на у Пекіні.

Варте уваги Німецький спортсмен відмовився від вживання китайського м'яса на Олімпіаді-2022

За словами генерального директора WADA Олів'є Ніґлі, у зараженому м'ясі може бути низький рівень кленбутеролу, що входить до списку заборонених речовин.

У Китаї цей препарат використовують для вирощування худоби.

Чи дійсно шкідливе китайське м'ясо для спортсменів

Раніше німецький бобслеїст Франческо Фрідріх заявив про те, що не буде вживати м'яса на момент перебування у Пекіні.

Відповідне рішення спортсмена мотивоване страхом перед допінгом.

Побоювання німця недаремні, адже у 2010-му році вже був один подібний випадок. Тоді через китайське м'ясо постраждав гравець у настільний теніс Дмитро Овчаров.

Коли він повернувся до Німеччини, то здав два позитивні допінг-тести.

Та все ж таки спортсмена виправдали після кількох судових процесів

До слова. Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого.