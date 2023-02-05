Клуб Зинченко заинтересовался хрустальной звездой Барселоны: в конкурентах Бавария и Тоттенхэм

Левый вингер Барселоны Ансу Фати в скором времени может переехать из Каталонии. Испанский футболист попал в объектив топ-клубов Европы.

20-летним футболистом заинтересовались сразу три топовых гранды Европы – немецкая Бавария, а также два клуба из Англии – Арсенал и Тоттенхэм. Сезон-2022/2023 может стать последним для Ансу Фати в футболке Барселоны.

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АПЛ или Бундеслига может стать следующей лигой для Фати

Игрок, получивший в 2019 году испанский паспорт, связан контрактом с каталонским клубом до конца июня 2027 года. В соглашении также опция пролонгации сотрудничества еще на 2 года.

В сезоне-2022/2023 Фати вместе с Барселоной может завоевать чемпионство в Ла Лиге. После 19 сыгранных матчей подопечные Хави идут на первом месте, отрыв от идущего вторым Реала составляет 5 очков.

Оба лидера проведут свои поединки 20-го тура 5 февраля. Реал сыграет на выезде против Мальорки, а Барселона встретится дома с Севилией.

По данным Transfermarkt , стоимость трансфера Фати составляет 50 миллионов евро. Но Барселона захочет заработать за восходящую свою футбольную звезду гораздо больше.

Похоже, что в этой тройке заинтересованных в услугах Фати меньше шансов у "шпор" Арсенал и Бавария смогут потянуть трансфер Ансу.

Однако у "канониров" на позиции Ансу Фати выступает два талантливых футболиста - Габриэль Мартинелли, с которым продлили контракт, и новичок Арсенала Леандро Троссар.

В Баварии на позиции левого вингера играют Лерой Сане и Садио Мане, который выбыл из игры из-за травмы.

Что известно о карьере Ансу Фати