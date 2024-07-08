Олимпийские ценности могут стать пустым местом, – Ризатдинова обратилась к МОК

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова обратилась в Международный олимпийский комитет после ракетного удара россиян по Киеву. В частности она добавила соответствующее видео.

Утром 8 июля российские военные совершили массированную ракетную атаку на Киев. В частности в результате удара повреждена детская больница "Охматдет".

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Обращение Ризатдиновой к МОК

Украинская гимнастка опубликовала в своих соцсетях видео сегодняшней атаки на столицу, а в подписи обратилась к Международному олимпийскому комитету относительно допуска российских спортсменов.

Считает ли МОК, что сегодняшнего удара по детской больнице недостаточно, чтобы полностью отстранить россиян от международного спорта? Олимпийские ценности могут стать пустыми словами, если это преступление не будет иметь никаких последствий,

– написала Ризатдинова.

Важно отметить, что по состоянию на сейчас в Киеве известно о 10 погибших и 35 пострадавших. На нескольких местах удара до сих пор продолжают разбирать завалы.

В целом в результате утренней атаки россиян по Украине – 20 погибших и около 50 раненых. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.