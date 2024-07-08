Вранці 8 липня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Зокрема внаслідок удару пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит".

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Звернення Різатдінової до МОК

Українська гімнастка опублікувала у своїх соцмережах відео сьогоднішньої атаки на столиці, а в підписі звернулася до Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску російських спортсменів.

Чи вважає МОК, що сьогоднішнього удару по дитячій лікарні недостатньо, щоб повністю відсторонити росіян від міжнародного спорту? Олімпійські цінності можуть стати порожніми словами, якщо цей злочин не матиме жодних наслідків,

– написала Різатдінова.

Важливо зазначити, що станом на зараз у Києві відомо про 10 загиблих і 35 постраждалих. На кількох місцях удару досі продовжують розбирати завали.

Загалом внаслідок ранкової атаки росіян по Україні – 20 загиблих та близько 50 поранених. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.