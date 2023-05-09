Впервые в истории: на ЧЕ по брейкдансингу украинка завоевала первую в своем роде медаль

Анна Пономаренко смогла войти в историю Украины. Спортсменка стала первой в своем роде, завоевавшей награду на данных соревнованиях.

Украинка завоевала первую в истории медаль по брейкингу. Анна Пономаренко смогла получить почти самую ценную награду.

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Начало заложено

На чемпионате Европы по брейкингу завоевана первая в истории украинская медаль. "Серебро" континентального первенства и лицензию на Европейские игры-2023 завоевала 27-летняя би-герл Анна Пономаренко (Stefani), победившая в полуфинале титулованную итальянку Anti. Но вот в финале украинка уступила 15-летней представительнице Литвы Доминике Nicka Баневич. Третьей стала представительница Франции Syssy.

В топ-8 лучших (среди мужчин и женщин) было сразу три украинца. В первенстве Европы в испанской Альмерии приняли участие более 150 би-боев и 75 би-герл. Украина была представлена 11 спортсменами и 8 спортсменками. Следует отметить, что брейкдансинг – новый олимпийский вид спорта. К тому же, он впервые будет представлен на Играх-2024 в Париже.

Пьедестал почета / НОК