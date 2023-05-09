Украинские боксеры завоевали 9 наград на международном турнире в Чехии. 3 медали оказались высшего сорта.

Достойно внимания В топе медального зачета: Украина получила второе "золото" на КС по артистическому плаванию

Почти самые лучшие

Сразу девяти украинским спортсменам удалось выйти на пьедестал почета на международных соревнованиях, состоявшихся в Чехии. Трем представителям Украины удалось завоевать самые ценные медали турнира. Золотые награды вручили Татьяна Коб (до 50 килограммов), Дмитрий Замотаев (до 51 килограмма) и Александр Хижняк (до 80 килограммов).

Также копилка украинской сборной пополнилась серебряным трофеем, который завоевать смог Олег Чулячеев (до 57 килограммов). Третьи по статусу награды, однако, не менее ценные, получили Инна Статкевич (до 54 килограммов), Мария Бова (до 66 килограммов), Анастасия Черноколенко (до 75 килограммов), Сергей Горсков (до 92 килограммов) и Дмитрий Ловчинский (свыше 92 килограммов) .

Это был последний международный турнир перед Европейскими играми, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове (Польша). Наша сборная, которую представляли 13 спортсменов, заняла второе место в общем медальном зачете соревнований, уступив лишь команде из Ирландии.