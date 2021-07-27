Украинка Музычук вышла в полуфинал Кубка мира ФИДЕ в Сочи и сыграет против россиянки
Источник:ФИДЕ
Украинская шахматистка Анна Музычук сумела выйти в полуфинал Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Сочи (Россия). Музычук одержала четыре победы подряд.
Музычук сыграет с россиянкой
Анна Музычук стартовала в 1/32 финала и одержала 4 победы. В 1/4 финала украинка обыграла грузинку Нану Дагнидзе со счетом 3:1.
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В полуфинал Музычук сыграет с россиянкой Александрой Горячкиной. Во втором полуфинале встретятся россиянка Александра Костенюк и китаянка Тань Чжун.Полуфиналы стартуют уже 28 июля.
Кроме Анны Музычук, в Сочи выступили еще четыре украинки:
- Юлия Осьмак;
- Анна Ушенина;
- Мария Музычук;
- Наталья Букса.
Украинки прекратили борьбу на ранних стадиях.
Музычук квалифицировалась на турнир претенденток
Анна Музычук благодаря выходу в полуфинал квалифицировалась на турнир претенденток за звание чемпионки мира, который должен состояться в 2022 году.
Победительница этого турнира сыграет в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Помимо Музычук, участие в турнире претенденток примут: россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк, индийская шахматистка Конеру Хампу и китаянка Тань Джуньи. Еще два места пока вакантны.Анна Музычук – вице-чемпионка мира по классическим шахматам среди женщин 2017 года.