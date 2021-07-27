Музычук сыграет с россиянкой

Анна Музычук стартовала в 1/32 финала и одержала 4 победы. В 1/4 финала украинка обыграла грузинку Нану Дагнидзе со счетом 3:1.

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В полуфинал Музычук сыграет с россиянкой Александрой Горячкиной. Во втором полуфинале встретятся россиянка Александра Костенюк и китаянка Тань Чжун.

Полуфиналы стартуют уже 28 июля.

Кроме Анны Музычук, в Сочи выступили еще четыре украинки:

Юлия Осьмак;

Анна Ушенина;

Мария Музычук;

Наталья Букса.

Украинки прекратили борьбу на ранних стадиях.

Музычук квалифицировалась на турнир претенденток

Анна Музычук благодаря выходу в полуфинал квалифицировалась на турнир претенденток за звание чемпионки мира, который должен состояться в 2022 году.

Победительница этого турнира сыграет в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Помимо Музычук, участие в турнире претенденток примут: россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк, индийская шахматистка Конеру Хампу и китаянка Тань Джуньи. Еще два места пока вакантны.

Анна Музычук – вице-чемпионка мира по классическим шахматам среди женщин 2017 года.