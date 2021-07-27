Музичук зіграє з росіянкою

Анна Музичук стартувала в 1/32 фіналу і здобула 4 перемоги. В 1/4 фіналу українка обіграла грузинку Нану Дагнідзе з рахунком 3:1.

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У півфінал Музичук зіграє з росіянкою Олександрою Горячкіною. У другому півфіналі зустрінуться росіянка Олександра Костенюк і китаянка Тань Чжун.

Півфінали стартують вже 28 липня.

Окрім Анни Музичук, у Сочі виступили ще четверо українок:

Юлія Осьмак;

Анна Ушеніна;

Марія Музичук;

Наталія Букса.

Українки припинили боротьбу на ранніх стадіях.

Музичук кваліфікувалася на турнір претенденток

Анна Музичук завдяки виходу до півфіналу кваліфікувалася на турнір претенденток за звання чемпіонки світу, який повинен відбутися у 2022 році.

Переможниця цього турніру зіграє у матчі за звання чемпіонки світу проти китаянки Цзюй Веньцзюнь.

Крім Музичук, участь у турнір претенденток візьмуть: росіянки Олександра Горячкіна, Катерина Лагно та Олександра Костенюк, індійська шахістка Конеру Хампу й китаянка Тань Джуньї. Ще два місця поки вакантні.

Анна Музичук – віцечемпіонка світу з класичних шахів серед жінок 2017 року.