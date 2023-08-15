В Баку подходит к завершению Кубок мира по шахматам 2023 года. Соревнования проходят как в смешанной категории, так и в женской. Именно в последнем Украина выступила как нельзя лучше, пишет 24 канал.

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Львовянка Анна Музычук дошла до полуфинала женского турнира. На своем пути девушка преодолела четырех соперниц, в том числе свою младшую сестру Марию.

Кроме того, Музычук смогла отобраться на Турнир претенденток. Путевки на это соревнование должны получить трое лучших шахматисток Кубка мира. Впрочем, вместе с Анной до полуфинала дошла и Александра Горячкина.

Россиянка к этому уже отобралась на Турнир претенденток, заняв второе место на шахматном Гран-при 2022-2023. Таким образом, остальные три полуфиналистки автоматически вышли в это соревнование. Кроме Музычук это сделали болгарка Нургюл Салимова и китаянка Тань Жаньи.

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Участие в Турнире претенденток принимают восемь шахматисток. Победительница соревнования получает право сыграть за звание чемпионки мира с действующим триумфатором Цзюй Венцзюнь из Китая.