В Баку підходить до завершення Кубок світу з шахів 2023. Змагання проходять як у змішаній категорії, так і у жіночій. Саме в останньому Україна виступила якнайкраще, пише 24 канал.

До теми Прорив для України: львів'янка Анна Музичук вийшла у півфінал Кубка світу з шахів

Львів'янка Анна Музичук дійшла аж до півфіналу жіночого турніру. На своєму шляху дівчина подолала чотирьох суперниць, в тому числі і свою молодшу сестру Марію.

Окрім цього, Музичук змогла відібратись на Турнір претенденток. Путівки на це змагання мали б отримати троє найкращих шахісток Кубка світу. Втім разом із Анною до півфіналу дійшла і Алєксандра Горячкіна.

Росіянка до цього вже відібралась на Турнір претенденток, посівши друге місце на шаховому Гран-прі 2022-2023. Таким чином, інші три півфіналістки автоматом вийшли у це змагання. Окрім Музичук, це зробили болгарка Нургюл Салімова та китаянка Тань Жаньї.

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Участь у Турнірі претенденток беруть вісім шахісток. Переможниця змагання отримує право зіграти за звання чемпіонки світу із чинною тріумфаторкою Цзюй Венцзюнь з Китая.