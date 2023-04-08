Впервые за 8 лет: Украина завоевала "бронзу" на юниорском чемпионате мира по фехтованию

Очередную награду выкрасили в сине-желтый цвет. Медаль стала первой для Украины за последние восемь лет в своем роде.

15-летняя Анна Максименко завоевала "бронзу" на молодежном чемпионате мира по фехтованию. Сборная Украины завоевала первую медаль только на седьмой день Мундиаля.

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Выступление, которое достойно медали

Мировые соревнования начались в Болгарии еще 1 апреля, однако украинцам понадобилось 7 дней, чтобы получить первую награду. Медаль стала первой в индивидуальном зачете девушек за последние восемь лет, которую для "сине-желтых" на турнире в Пловдиве завоевала 15-летняя Анна Максименко. На пути к "бронзе" ЧМ юная фехтовальщица одержала пять побед в шести матчах.

В первой рану Анна одолела грузинку Татьяну Сванидз (15:12), впоследствии – Леонору Праксмерер из Австралии (15:8), в третьем раунде – Анаэль Дуке из Франции (15:10). В 1/8 финала Максименко оказалась сильнее Се Юйчень из Китая (15:10), а в четвертьфинале украинка победила итальянку Лукрецию Паулис (15:13).

Однако первое поражение 15-летняя шпажистка потерпела в полуфинале. На этой стадии турнира ее соперницей стала Алиция Клашик из Польши, чемпионка мира среди кадетов в личном зачете 2021 года и действующая чемпионка Европы среди юниоров в команде. Алиция одолела Анну со счетом 15:9.

Несмотря на поражение в шаге от финала Максименко показала лучший результат Украины на нынешнем турнире и получила "бронзовое место" соревнований.

Кстати говоря. Несмотря на решение Международной федерации фехтования вернуть в международные соревнования фехтовальщиков из России и Беларуси, на ЧМ в Болгарии представители этих стран не приняли участия. Это произошло из-за того, что решение FIE вступит в силу во второй половине апреля.

Выступления Анны Максименко