Впервые за 8 лет: Украина завоевала "бронзу" на юниорском чемпионате мира по фехтованию
Источник:Общественное Спорт
Очередную награду выкрасили в сине-желтый цвет. Медаль стала первой для Украины за последние восемь лет в своем роде.
15-летняя Анна Максименко завоевала "бронзу" на молодежном чемпионате мира по фехтованию. Сборная Украины завоевала первую медаль только на седьмой день Мундиаля.
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Выступление, которое достойно медали
Мировые соревнования начались в Болгарии еще 1 апреля, однако украинцам понадобилось 7 дней, чтобы получить первую награду. Медаль стала первой в индивидуальном зачете девушек за последние восемь лет, которую для "сине-желтых" на турнире в Пловдиве завоевала 15-летняя Анна Максименко. На пути к "бронзе" ЧМ юная фехтовальщица одержала пять побед в шести матчах.
В первой рану Анна одолела грузинку Татьяну Сванидз (15:12), впоследствии – Леонору Праксмерер из Австралии (15:8), в третьем раунде – Анаэль Дуке из Франции (15:10). В 1/8 финала Максименко оказалась сильнее Се Юйчень из Китая (15:10), а в четвертьфинале украинка победила итальянку Лукрецию Паулис (15:13).
Однако первое поражение 15-летняя шпажистка потерпела в полуфинале. На этой стадии турнира ее соперницей стала Алиция Клашик из Польши, чемпионка мира среди кадетов в личном зачете 2021 года и действующая чемпионка Европы среди юниоров в команде. Алиция одолела Анну со счетом 15:9.
Несмотря на поражение в шаге от финала Максименко показала лучший результат Украины на нынешнем турнире и получила "бронзовое место" соревнований.
Выступления Анны Максименко
- Уроженка Львовщины в 2022 году стала чемпионкой Украины по фехтованию среди кадетов и юниоров.
- В том же 2022 году Максименко получила титул вицечемпионки мира в индивидуальной шпаге.
- Сейчас Анна занимает 39 место в рейтинге FIE.