Пловчиха Анна Гонтарь завоевала вторую "бронзу" Паралимпиады-2024

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх состоялось 8 финалов в плавании с участием украинских атлетов. В последнем из них соревновалась Анна Гонтарь.

Украинская параплавчиха вышли на старт заплыва на 100 метров брассом. Анна Гонтарь соревновались в классе SB5, пишет 24 Канал.

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Анна Гонтарь – двукратный призер Паралимпиады-2024

В квалификационном заплыве Гонтарь показала третий результат. Украинка сохраняла неплохие шансы получить свою вторую медаль на Паралимпиаде в Париже.

В вечерней сессии состоялся финальный заплыв. Соперницами украинки были семь параплавчинь из Китая, Великобритании, Исландии, Бразилии, Италии, Германии и Японии. Анна стартовала с третьей дорожки.

В итоге украинка финишировала с третьим результатом и получила бронзовую медаль Паралимпийских игр-2024. Гонтарь завершила дистанцию ​​со временем – 1:44.25.

Напомним, что в активе Анны Гонтарь уже была бронзовая медаль по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем.