Власти Парижа выступили против допуска россиян к Олимпиаде: город примет Игры-2024

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже. Власти французского города не поддерживают идею Международного олимпийского комитета по допуску россиян к соревнованиям.

Главной дискуссией еще за год до старта Олимпиады-2024 стало то, можно ли допускать на турнир россиян и белорусов. Международный олимпийский комитет решил, что можно, если они будут выступать под нейтральным флагом, не будут поддерживать войну и соблюдать антидопинговые правила.

Смотрите также Усик пристыдил Баха, напомнив преступления российской армии в Украине: видео речи чемпиона

Однако сторонников такой идеи мало. Вместо этого все больше стран выступают за полный запрет россиянам выступать на международных турнирах, пока идет война в Украине. К таковым относится и мэр Парижа Анн Идальго. Ее поддержка в этом контексте достаточно важна, ведь именно Париж будет принимать Олимпиаду-2024.

9 февраля 2023 года она прибыла в Киев. И во время выступления в киевской мэрии заверила в своей поддержке недопущение россиян на Олимпиаду.

"Пока российские войска будут продолжать вас бомбить, нацеливаться на ваше гражданское население и вашу инфраструктуру, пока российские солдаты оккупируют вашу территорию, я не хочу, чтобы российские спортсмены участвовали в спортивных соревнованиях. Это мое убеждение как мэра, как политического лидера, как убежденной европейки. Я не сомневаюсь, что Международный олимпийский комитет сможет поддержать эту позицию", – заявила Анн Идальго.

Стоит отметить, что Анн Идальго во второй раз за время полномасштабной войны посещает столицу Украины. Делегация прибыла с помощью – передали Киеву 10 генераторов.