Не соблазнившись на большие суммы: герой финала ЧМ перешел к четвертьфиналисту Лиги чемпионов

Анхель Ди Мария решил продолжить свою карьеру на высоком уровне. Аргентинец имел возможность отправиться "на заработки".

Анхель Ди Мария перешел в португальскую Бенфику. Вингер в свое время уже выступал за "орлов".

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Палочка-выручалочка

Опытный аргентинский футболист, который помог своей национальной сборной выиграть чемпионат мира (в частности, заработал пенальти и забил гол в финале) не последовал трендам и не перебрался в коллективы с Ближнего востока или США, предлагавшие приличные игроку. В своем возрасте Ди Мария смело мог поехать "на заработки", как это сделал ряд других маститых исполнителей (Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Карим Бензема и другие). Однако аргентинец решил, что он хочет играть на самом высоком уровне.

Таким образом, Анхель решил соединить приятное с полезным, поскольку он официально вернулся в состояние амбициозной португальской Бенфики, за которую в свое время выступал. Аргентинец "достался" орлам даром, поскольку перед подписанием контракта он уже покинул Ювентус. Стороны оформили соглашение на один год, поэтому опытному футболисту нужно брать все в свои руки. К тому же Бенфика в прошлом сезоне стала чемпионом Португалии и вышла в групповой этап ЛЧ, где хорошо продемонстрировала себя, дойдя до четвертьфинала турнира.

Ди Мария выступал за Бенфику с 2007 по 2010 год, перебравшись в состояние "орлов" из Росарио за 8 миллионов евро. С новым коллективом аргентинец стал чемпионом Португалии и дважды торжествовал в Кубке тамошней лиги. Именно из Бенфики, за которую игрок провел 121 матч (15 голов и 28 ассистов), Анхель со временем перешел в Реал за 33 миллиона евро.

Анхель Ди Мария / инстаграмм Бенфики