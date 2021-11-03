Английского фаната приговорили к тюремному заключению из-за расистских оскорблений футболистов

Суд в Англии приговорил к 10 неделям заключения 52-летнего Джонатана Беста из-за расистских высказываний в сторону футболистов сборной Англии. Их он озвучил во время трансляции в фейсбук.

Джонатан Бест опубликовал короткое видео после того, как сборная Англии проиграла в финале Евро-2020 итальянцам в серии пенальти. Три последних удара не забили темнокожих игрока Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Именно они и подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщика.

Напомним Полиция арестовала 11 человек за расистские оскорбления в отношении игроков сборной Англии на Евро-2020

Правоохранители получили сообщение о расистских высказываниях Беста от одного из его друзей. Тот сначала лично обратился к Беста с просьбой удалить это видео, но он отказался. Только после этого в полицию поступила жалоба на видео.

Через несколько дней фейсбук удалил это видео.

Во время судебного заседания Бест признал себя виновным. Его приговорили к 10 неделям заключения.