Джонатан Бест опублікував коротке відео після того, як збірна Англії програла у фіналі Євро-2020 італійцям у серії пенальті. Три останні удари не забили темношкірі гравці Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака. Саме вони й піддалися расистським образам зі сторони вболівальника.

Нагадаємо Поліція арештувала 11 осіб за расистські образи щодо гравців збірної Англії на Євро-2020

Правоохоронці отримали повідомлення про расистські висловлювання Беста від одного з його друзів. Той спочатку особисто звернувся до Беста з проханням видалити це відео, але він відмовився. Лише після цього до поліції надійшла скарга на відео.

Через декілька днів фейсбук видалив це відео.

Під час судового засідання Бест визнав себе винним. Його засудили до 10 тижнів ув'язнення.