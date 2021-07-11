Английские фаны напали на итальянцев и ворвались на стадион перед финалом Евро-2020: видео

Футбольные фанаты перед финалом Евро-2020 в Лондоне между Италией и Англией устроили массовые драки и беспорядки. Больше всего отличились англичане, напавшие на итальянских болельщиков.

Фанаты ворвались на стадион

Перед финальным матчем Евро-2020 произошли столкновения болельщиков. Пьяные английские болельщики бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы.

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Также фанаты сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Английские болельщики по неизвестным причинам сражались и между собой.

В полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов.

Также около 50 фанатов штурмом ворвалась на "Уэмбли", ведь стюарды и работники стадиона не смогли их остановить. Впоследствии фанатов вывели с арены. В УЕФА отметили, что никто не смог проникнуть на стадион.

Сообщается, что итальянским обладателям билетов на финал удалось попасть на стадион.