Англійські фани напали на італійців та увірвалися на стадіон перед фіналом Євро-2020: відео

Футбольні фанати перед фіналом Євро-2020 у Лондоні між Італією та Англією влаштували масові бійки та безлад. Найбільше відзначилися англійці, які напали на італійських вболівальників.

Фанати увірвалися на стадіон

Перед фінальним матчем Євро-2020 сталися сутички вболівальників. П'яні англійські вболівальники кидали у перехожих каміння, пивні банки, рюкзаки та дорожні конуси.

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Також фанати збірної Англії напали на трьох італійських уболівальників. Англійські вболівальники з невідомих причин билися і між собою.

У поліції Лондона повідомили, що деякі люди стрибали з вуличних ліхтарів і огорож, а також запалювали фаєри у вокзалів.

Також близько 50 фанатів штурмом увірвалася на "Вемблі", адже стюарди та працівники стадіону не змогли їх зупинити. Згодом фанатів вивели з арени. В УЄФА відзначили, що ніхто не зміг проникнути на стадіон.

Повідомляється, що італійським власникам квитків на фінал вдалося потрапити на стадіон.