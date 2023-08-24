"Сине-желтый" Арсенал, тризуб Миколенко и база от Забарного: АПЛ поздравила Украину с праздником
Источник:АПЛ
В Англии помнят о важном дне в истории Украины. "Туманный Альибон" присоединился к поздравлениям.
Английская Премьер-лига напомнила своим болельщикам о важности Дня Независимости для Украины. Наши футболисты, выступающие в тамошнем первенстве, также присоединились к пожеланиям. 24 Канал.
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"We stand with Ukraine"
Ряд коллективов из Туманного Альбиона осветили в своих социальных сетях знаковый день в истории Украины. Игроки "сине-желтой" сборной, защищающие цвета коллективов из Английской Премьер-лиги, активно участвовали в поздравлении нашей мамочки.
АПЛ и наши клубы гордимся тем, что поддерживаем День Независимости Украины,
– говорится в приветствии лиги.
Александр Зинченко продемонстрировал, как выглядит база лондонского Арсенала в праздничный день. Полузащитник "канониров" показал, что разные уголки "дома" столичного коллектива украшены "сине-желтыми" флагами.
База Арсенала / инстаграмм Зинченко
Эвертон, в составе которого выступает Виталий Миколенко, поздравил Украину с Днем Независимости, выложив в социальных сетях постер, который фанаты "ирисок" продемонстрировали на стадионе. К тому же, выиграл номинацию "фото дня" в состоянии ливерпульского коллектива, на котором он демонстрирует герб Украины.
Приветствие Эвертона / инстаграмм "ирисок"
Борнмут Ильи Забарного решил выложить жар украинского защитника. Молодой центрбек обратился ко всему миру, гордо рассказав о своем народе, а также разъяснил, почему важно освещать такой важный праздник, ставший олицетворением Украины.
Мы надеемся на вас. Мы нуждаемся в поддержке всех, поскольку мир должен знать, что происходит в Украине. Ситуация плохая, но мы продолжаем борьбу, и люди продолжают защищать наше государство. Я желаю всего лучшего нашим людям и поддерживающим Украину,
– сказал Забарный.
К поздравлениям присоединились Брентфорд, Челси Вест Хэм. "Пчелы" и "аристокарты" выставили фотографии, на которых Егор Ярмолюк и Михаил Мудрик объяты украинским флагом, а "молотобойцы" "окрасили" свой стадион в сине-желтый цвет, где центральную роль играет эксигрец лондонского коллектива Андрей Ярмоленко.
Егор Ярмолюк / инстаграмм Бренфорда
Стадион Вест Хэма / инстаграмм "молотобойцев"
Михаило Мудрик / инстаграм Челси