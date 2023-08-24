В Англии помнят о важном дне в истории Украины. "Туманный Альибон" присоединился к поздравлениям.

Английская Премьер-лига напомнила своим болельщикам о важности Дня Независимости для Украины. Наши футболисты, выступающие в тамошнем первенстве, также присоединились к пожеланиям. 24 Канал.

Достойно внимания "Спасибо за несгибаемость, силу и веру": поздравление украинских спортсменов с Днем Независимости

"We stand with Ukraine"

Ряд коллективов из Туманного Альбиона осветили в своих социальных сетях знаковый день в истории Украины. Игроки "сине-желтой" сборной, защищающие цвета коллективов из Английской Премьер-лиги, активно участвовали в поздравлении нашей мамочки.

АПЛ и наши клубы гордимся тем, что поддерживаем День Независимости Украины,

– говорится в приветствии лиги.

Александр Зинченко продемонстрировал, как выглядит база лондонского Арсенала в праздничный день. Полузащитник "канониров" показал, что разные уголки "дома" столичного коллектива украшены "сине-желтыми" флагами.

База Арсенала / инстаграмм Зинченко

Эвертон, в составе которого выступает Виталий Миколенко, поздравил Украину с Днем Независимости, выложив в социальных сетях постер, который фанаты "ирисок" продемонстрировали на стадионе. К тому же, выиграл номинацию "фото дня" в состоянии ливерпульского коллектива, на котором он демонстрирует герб Украины.

Приветствие Эвертона / инстаграмм "ирисок"

Борнмут Ильи Забарного решил выложить жар украинского защитника. Молодой центрбек обратился ко всему миру, гордо рассказав о своем народе, а также разъяснил, почему важно освещать такой важный праздник, ставший олицетворением Украины.

Мы надеемся на вас. Мы нуждаемся в поддержке всех, поскольку мир должен знать, что происходит в Украине. Ситуация плохая, но мы продолжаем борьбу, и люди продолжают защищать наше государство. Я желаю всего лучшего нашим людям и поддерживающим Украину,

– сказал Забарный.

К поздравлениям присоединились Брентфорд, Челси Вест Хэм. "Пчелы" и "аристокарты" выставили фотографии, на которых Егор Ярмолюк и Михаил Мудрик объяты украинским флагом, а "молотобойцы" "окрасили" свой стадион в сине-желтый цвет, где центральную роль играет эксигрец лондонского коллектива Андрей Ярмоленко.

Егор Ярмолюк / инстаграмм Бренфорда

Стадион Вест Хэма / инстаграмм "молотобойцев"

Михаило Мудрик / инстаграм Челси