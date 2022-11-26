Англия установила уникальное достижение чемпионатов мира, которое не понравится болельщикам

Сборная Англии в заключительном матче игрового дня 25 ноября на чемпионате мира не смогла одолеть США. Впрочем, благодаря этой ничьей команда из Туманного Альбиона установила уникальное достижение.

Безголевая ничья против американцев стала для Англии уже двенадцатым "сухим" матчем в истории чемпионатов мира. Столько больше нет ни у кого.

К слову , Сборная США оказалась не по зубам Англии: родоначальники футбола поделили очки с американцами.

Безголевые матчи Англии на чемпионатах мира:

1958 – 1 матч (против Бразилии),

– 1 матч (против Бразилии), 1962 – 1 матч (против Болгарии),

– 1 матч (против Болгарии), 1966 – 1 матч (против Уругвая),

– 1 матч (против Уругвая), 1982 – 2 матча (против Германии и Испании),

– 2 матча (против Германии и Испании), 1986 – 1 матч (против Марокко),

– 1 матч (против Марокко), 1990 – 1 матч (против Нидерландов),

– 1 матч (против Нидерландов), 2002 – 1 матч (против Нигерии),

– 1 матч (против Нигерии), 2006 – 1 матч (против Португалии),

– 1 матч (против Португалии), 2010 – 1 матч (против Алжира),

– 1 матч (против Алжира), 2014 – 1 матч (против Коста-Рики),

– 1 матч (против Коста-Рики), 2022 – 1 матч (против США).

Что интересно, ни с одной из команд на чемпионатах мира Англия не играла в нулевую ничью больше одного раза. Чаще матчи заканчивались "сухими" против соперников из Европы (5 раз), Африки (трижды), Южной и Северной Америк (по два раза). При этом против азиатских сборных – ни разу.

Хотя такое достижение по-настоящему уникально, фанатам оно вряд ли нравится. Ведь традиционно счет 0:0 считается менее интересным в футболе.