Безгольова нічия проти американців стала для Англії вже дванадцятим "сухим" матчем в історії чемпіонатів світу. Стільки немає більше ні в кого.
До слова Збірна США виявилася не по зубах Англії: родоначальники футболу поділили очки з американцями
Безгольові матчі Англії на чемпіонатах світу:
- 1958 – 1 матч (проти Бразилії),
- 1962 – 1 матч (проти Болгарії),
- 1966 – 1 матч (проти Уругваю),
- 1982 – 2 матчі (проти Німеччини та Іспанії),
- 1986 – 1 матч (проти Марокко),
- 1990 – 1 матч (проти Нідерландів),
- 2002 – 1 матч (проти Нігерії),
- 2006 – 1 матч (проти Португалії),
- 2010 – 1 матч (проти Алжиру),
- 2014 – 1 матч (проти Коста-Рики),
- 2022 – 1 матч (проти США).
Що цікаво, з жодною з команд на чемпіонатах світу Англія не грала в нульоу нічию більше як один раз. Найчастіше матчі закінчувалися "сухими" проти суперників з Європи (5 разів), Африки (тричі), Південної та Північної Америк (по два рази). При цьому проти азійських збірних – жодного разу.
Хоча таке досягнення по-справжньому унікальне, фанатам воно навряд подобається. Адже традиційно рахунок 0:0 вважається найменш цікавим у футболі.