Безгольова нічия проти американців стала для Англії вже дванадцятим "сухим" матчем в історії чемпіонатів світу. Стільки немає більше ні в кого.

До слова Збірна США виявилася не по зубах Англії: родоначальники футболу поділили очки з американцями

Безгольові матчі Англії на чемпіонатах світу:

1958 – 1 матч (проти Бразилії),

– 1 матч (проти Бразилії), 1962 – 1 матч (проти Болгарії),

– 1 матч (проти Болгарії), 1966 – 1 матч (проти Уругваю),

– 1 матч (проти Уругваю), 1982 – 2 матчі (проти Німеччини та Іспанії),

– 2 матчі (проти Німеччини та Іспанії), 1986 – 1 матч (проти Марокко),

– 1 матч (проти Марокко), 1990 – 1 матч (проти Нідерландів),

– 1 матч (проти Нідерландів), 2002 – 1 матч (проти Нігерії),

– 1 матч (проти Нігерії), 2006 – 1 матч (проти Португалії),

– 1 матч (проти Португалії), 2010 – 1 матч (проти Алжиру),

– 1 матч (проти Алжиру), 2014 – 1 матч (проти Коста-Рики),

– 1 матч (проти Коста-Рики), 2022 – 1 матч (проти США).

Що цікаво, з жодною з команд на чемпіонатах світу Англія не грала в нульоу нічию більше як один раз. Найчастіше матчі закінчувалися "сухими" проти суперників з Європи (5 разів), Африки (тричі), Південної та Північної Америк (по два рази). При цьому проти азійських збірних – жодного разу.

Хоча таке досягнення по-справжньому унікальне, фанатам воно навряд подобається. Адже традиційно рахунок 0:0 вважається найменш цікавим у футболі.