Должны провести одну из лучших игр в нашей жизни, – Зинченко перед матчем против англичан

Уже в воскресенье, 26 марта сборная Украины стартует в отборе на Евро-2024. Один из лидеров "сине-желтых" Александр Зинченко посетил предматчевую пресс-конференцию.

26-летний левый защитник Арсенала ответил на вопрос о возможной роли капитана в матче против Англии в случае отсутствия Андрея Ярмоленко. Александр Зинченко дипломатично ответил, что окончательное решение будет принимать Руслан Ротань. Хотя футболист подчеркнул, что опытных игроков в команде хватает.

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Зинченко: Задача у нас всегда – побеждать

"У нас есть опытные игроки в команде. С ними нет необходимости делиться таким опытом на протяжении сбора. Мы играли вместе определенное время. Некоторые футболисты имеют больше опыта, чем я. У нас хорошая команда. На поле и вне его мы действуем как одна команда. Посмотрим , что будет завтра. Буду капитаном – решит главный тренер. Но у нас достаточно лидеров на поле и вне его. Каждый может быть капитаном", – ответил Зинченко.

Отметим, что участие Ярмоленко в матче против Англии под вопросом. Действующий капитан "сине-желтых" продолжает восстанавливаться от травмы. В расположении сборной игрок Аль-Айна тренировался по индивидуальной программе.

Зинченко рассказал, как победить мощную команду Гарета Саутгейта. Для Александра игра против англичан не будет чем-то удивительным. Ведь Саша еженедельно играет по несколько матчей в АПЛ.

Задача у нас всегда – побеждать. Конечно, все мечтают попасть на чемпионат Европы. Понимаем, как сильна сборная Англии. Все чувствуем и знаем, что должны провести одну из лучших игр нашей жизни. Могу сказать, что потенциал у нашей команды очень велик. Сейчас очень много молодых игроков, которые сегодня могут приносить результат. Завтра все мы сразимся друг за друга, за страну, за всех людей, которые будут на нас смотреть здесь и в нашей стране. Будем играть с высоко поднятой головой, это точно,

– сказал один из лидеров сборной Украины.

"К сожалению, Сака мне еще не сбросил стартовый состав"

26 марта на "Уэмбли" Зинченко сыграет сразу против нескольких футболистов своего нынешнего и бывшего клубов. Александр заверил, что имеет хорошие отношения с футболистами Арсенала и Манчестер Сити, играющими в национальной команде. На пресс-конференции украинец успевал даже пошутить, чтобы разрядить серьезную атмосферу.

"Имею отличные отношения со всеми ими. Мы хорошие друзья, поддерживаем контакт, думаю, на связи со всеми ними. Люблю их очень. Но, к сожалению, на поле друзей нет. Посмотрим, что произойдет завтра. К сожалению, Сака мне еще не сбросил стартовый состав, но продолжу максимально давить на него. Посмотрим, что он скажет", – рассказал Зинченко.

"И без нашей армии ни одного футбола для нас бы не было"

Зинченко выступает за сборную Украины с октября 2015 года. Дебют пришелся на квалификацию Евро против Испании (1:0). Тогда Александр провел на поле всего 2 минуты. С того времени превратился в настоящего лидера команды, отыграв за нее уже 52 матча (8 голов и 4 ассиста).

Также Зинченко не забыл вспомнить и поблагодарить тех, кто ежесекундно отдает свои жизни за свободу Украины.

Кроме того, я хочу передать благодарность британцам от всех украинцев за помощь, которую они оказывают Украине. Без Великобритании Украине было бы гораздо сложнее. В Украине я хотел бы поблагодарить ВСУ, которые защищают нас. И без нашей армии ни одного футбола для нас бы не было. Надеемся, что сделаем, чтобы завтра украинцы могли улыбнуться. В Украине не осталось никого, кого не коснулось это террористическое вторжение,

– подытожил футболист "сине-желтых".

Матч отбора на Евро-2024 Англия – Украина состоится 26 марта в 19:00 (по Киеву) на "Уэмбли".

Подопечные Гарета Саутгейта подойдут к поединку, имея в своем активе победу над Италией 1:2. Украина, пропускавшая тур, заполнила паузу товарищеской игрой против Брентфорда, которому одержала победу 2:0.