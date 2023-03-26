Одноклубник Зинченко огорчил Украину супервыстрелом в "девятку": видео безумного гола Англии

Букайо Сака стал героем первого тайма в поединке на "Уэмбли". Вингер сначала ассистировал на Харри Кейна, а уже через три минуты сам отличился красивым голом.

Сборная Украины проводит стартовый поединок квалификации Евро-2024. Первым оппонентом подопечных Руслана Ротаня на выезде стали вицечемпионы Европы англичане, пишет 24 канал.

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Наша сборная неплохо отражалась в первом тайме, но до перерыва не дотерпела. Счет на 37 минуте открыл Харри Кейн, которому ассистировал Букайо Сака. А уже через три минуты сам нападающий Арсенала удвоил преимущество Англии.

Получив мяч от Хендерсона, партнер Зинченко по клубу сместился в центр и нанес эффектный выстрел из-за пределов площадки. Мяч опустился за воротничок Трубина в дальнюю "девятку". Таким образом, на перерыв англичане пошли за преимущества в два гола (2:0).

Видео гола Букайо Сака: