Збірна України проводить стартовий поєдинок кваліфікації Євро-2024. Першим опонентом підопічних Руслана Ротаня на виїзді стали віцечемпіони Європи англійці, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Англія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Наша збірна непогано відбивалась у першому таймі, але до перерви не дотерпіла. Рахунок на 37 хвилині відкрив Харрі Кейн, якому асистував Букайо Сака. А вже за три хвилини сам нападник Арсенала подвоїв перевагу Англії.

Отримавши м'яч від Хендерсона, партнер Зінченка по клубу змістився в центр і завдав ефектного пострілу з-за меж майданчика. М'яч опустився за комірець Трубіну у дальню "дев'ятку". Таким чином, на перерву англійці пішли за переваги у два голи (2:0).

Відео голу Букайо Сака: