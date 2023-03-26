Украина проводит стартовый поединок квалификации Евро-2024. Первым соперником "сине-желтых" стала сборная Англии, с которой наша команда сошлась на выезде, пишет 24 Канал.

Следите с нами Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Наша сборная построила неплохую оборону в первом тайме, но ближе к перерыву Украина прижалась к своим воротам. Это позволило Гарри Кейну открыть счет.

На 37-й минуте Мудрик дал Сака подать с фланга в центр. Степаненко не смог прервать эту передачу, а Караваев позиционно уступил Кейну. Лучшему бомбардиру в истории сборной Англии оставалось с близкого расстояния расстрелять Трубина.

Видео гола Гарри Кейна: