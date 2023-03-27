"Вообще не составляла особой угрозы": УЕФА "проехалась" по Украине после поражения от Англии

К сожалению, в первом матче сборная Украины не смогла ничего противопоставить мощной Англии в отборе на Евро-2024. Такого же мнения придерживаются и в УЕФА.

Команда Гарета Саутгейта только через три минуты оформила свою победу. Голы Гарри Кейна и Букайо Сака в интервале с 37-й по 40-ю минуты сделали счет 2:0.

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В УЕФА осталась не в восторге от игры украинцев

Англия одержала свою вторую победу подряд в квалификации на Евро-2024. В первом поединке команда "трех львов" обыграла Италию 1:2.

Украина с поражения стартовала в отборе. "Сине-желтые" абсолютно ничего не показали на "Уэмбли", а их контроль мяча в собственном штрафном каждый раз заставлял хватать за голову украинских болельщиков.

В УЕФА тоже остались не в восторге от игры подопечных Руслана Ротаня.