Мудрик стал худшим игроком матча Англия – Украина: все оценки футболистов за игру на "Уэмбли"

Вингер Челси не сумел проявить себя на "Уэмбли", отыграв лишь час игрового времени. По оценкам популярных порталов Михаил единственный получил оценку меньше средней.

Украина без шансов проиграла Англию в стартовом матче квалификации Евро-2024. Голы в ворота команды Руслана Ротаня забивали Харри Кейн и Букайо Сака, пишет 24 канал.

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За всю игру наша команда не нанесла ни одного удара в створ ворот Джордана Пикфорда. Неудивительно, что все игроки нападения сине-желтых получили плохие оценки за игру.

Согласно данным известного портала SofaScore, самым плохим футболистом поединка признан вингер Челси Михаил Мудрик – 5,8. Другие же игроки нашей команды получили более 6,0, а лучшим стал Анатолий Трубин (7,7).

Несмотря на два пропущенных гола, вратарь Шахтера совершил пять сейвов. В свою очередь, лучшим футболистом на обе команды стал Букайо Сака (8,8). На счету вингера Арсенала гол и результативная передача.

Также со Sofascore солидарны еще два популярных сайта, которые выставляют оценки – Fotmob да Whoscored. Оба ресурса поставили Мудрика оценку ниже 6,0, а также признали лучшим игроком поединка Сака.





В матче против Англии Михаил отыграл 61 минуту, уступив место на поле Виктору Цыганкову. За это время вингер не нанес ни одного удара, четырежды потерял мяч, лишь раз удачно пошел в дриблинг и выиграл всего один из восьми эпизодов борьбы.

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Напомним, что в следующий раз сборная Украины соберется уже летом. Тогда в рамках отбора на Евро-2024 "сине-желтые" сыграют на выезде с Северной Македонией (16 июня) и дома против Мальты (19 июня).

Видеообзор матча Англия – Украина: