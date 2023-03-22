Англия – Украина: кто покажет первый матч сборной в отборе на Евро-2024

Сборная Украины по футболу 26 марта 2023 сыграет против Англии в Лондоне матч отбора на Евро-2024. Трансляция этого матча будет доступна и в Украине.

Сборная Украины начинает очередной поход за право сыграть на чемпионате Европы по футболу. Начиная с 2012 года наша команда трижды подряд сумела пробиться на европейское футбольное первенство. Поэтому хочет продолжить эту приятную статистику. И первым соперником по отбору на Евро-2024 для сборной Украины станет Англия.

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Матч между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта. Начало матча в 19:00 по Киеву (в 17:00 по местному времени).

В Украине матчи национальной сборной по отбору на Евро-2024 можно будет посмотреть в несколько способов.

Эксклюзивным транслятором матчей сборной Украины стала платформа Megogo. Именно здесь можно будет посмотреть матч Англия – Украина онлайн. Однако трансляция доступна только по подписке "Максимальная" или "Спорт". Комментировать матч будут Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

Также поединки национальной сборной Украины (в том числе матч Англия – Украина) будут транслироваться на местных телеканалах "Суспильного" в эфире, кабеле и спутнике.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Украина. Также на сайте будут опубликованы видео голов матча и результат.