Збірна України починає черговий похід за право зіграти на чемпіонаті Європи з футболу. Починаючи з 2012 року, наша команда тричі поспіль зуміла пробитися на європейську футбольну першість. Тож хоче продовжити цю приємну статистику. І першим суперником у відборі на Євро-2024 для збірної України стане Англія.

До теми Україна стартує у відборі на Євро-2024 матчем проти Англії: все, що варто знати про цю гру

Матч між збірними Англії та України відбудеться в неділю, 26 березня. Початок матчу о 19:00 за київським часом (о 17:00 за місцевим часом).

В Україні матчі національної збірної у відборі на Євро-2024 можна буде переглянути у декілька способів.

Ексклюзивним транслятором матчів збірної України стала платформа Megogo. Саме тут можна буде подивитися матч Англія – Україна онлайн. Однак трансляція доступна лише за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Сергій Пейчев

Також поєдинки національної збірної України (у тому числі матч Англія – Україна) транслюватимуться на місцевих телеканалах "Суспільного" в ефірі, кабелі та супутнику.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Україна. Також на сайті буду опубліковані відео голів матчу та результат.