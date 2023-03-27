Команда Гарета Саутгейта благодаря двум голам в первом тайме оформила вторую подряд в отборе на Евро-2024. Гарри Кейн и Букайо Сака принесли англичанам победу над Украиной на "Уэмбли" 2:0.

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Малиновский: Наша цель – занять одно из первых двух мест

После матча Руслан Малиновский поделился своими впечатлениями от матча, в котором отыграл все 90 минут. Полузащитник Марселя отметился только желтой карточкой.

По словам футболиста, вся украинская команда отдавалась на все сто. Малиновский отметил прессинг украинцев в первой 45-минутке. Также один из лидеров сборной Украины назвал главную цель "сине-желтых" в отборе на Евро-2024.

Все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед. В первом тайме хорошо прессинговали. Может быть, в последней фазе могли сыграть лучше, но Англия сыграла в футбол высокого уровня. Было нелегко, но это только первый тур – все матчи впереди. Наша цель – занять одно из первых двух мест, которое даст нам право сыграть на чемпионате Европы. Потому что есть Италия, и матч с ней впереди,

– сказал Малиновский.

"У нас очень хорошая команда. Сегодня мы максимально пытались помочь Руслану Петровичу Ротаню. Мы знаем его как футболиста, замечательного человека и профессионала, всегда отдававшегося на поле. Поэтому со всем уважением к нему мы делали все, что он хотел увидеть в этом матче . Что-то получалось, что-то нет, но на данный момент такая ситуация, и мы максимально поддерживаем тренера", – добавил украинский легионер Марселя.

О новом поколении сборной Украины

Также Малиновский ответил на вопрос о новом поколении сборной, преимущественно играющем в топовых лигах Европы. Однако Руслан не стал идеализировать команду, а заявил, что выводы можно будет делать, только глядя на результаты ребят.

Увидим в будущем, потому что это оценивается результатами. Когда команда покажет какие-либо результаты, тогда можно будет сказать. На данный момент мы еще должны доказать, что находимся на высоком уровне,

– подчеркнул Руслан.

К слову. После старта отбора на Евро-2024 Украина с нулем идет на 4 позиции. Англия с 6 баллами лидирует в группе "С". Следующий матч "сине-желтые" проведут 16 июня против Северной Македонии.