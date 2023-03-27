Команда Гарета Саутгейта завдяки двом голам у першому таймі оформила свою другу поспіль у відборі на Євро-2024. Гаррі Кейн та Букайо Сака принесли англійцям перемогу над Україною на "Вемблі" 2:0.

Варте уваги "Взагалі не становила особливої": УЄФА "проїхалась" по збірній України після поразки від Англії

Маліновський: Наша мета – зайняти одне з перших двох місць

Після поєдинку Руслан Маліновський поділився своїми враженнями від матчу, у якому відіграв усі 90 хвилин. Півзахисник Марселя відзначився лише жовтою карткою.

За словами футболіста, уся українська команда віддавалась на усі сто. Маліновський відзначив пресинг українців у першій 45-хвилинці. Також один із лідерів збірної України назвав головну ціль "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2024.

Всі старалися грати в футбол, ми не били просто м'яч вперед. В першому таймі добре пресингували. Можливо, в останній фазі могли зіграти краще, але Англія зіграла в футбол високого рівня. Було нелегко, але це тільки перший тур – всі матчі попереду. Наша мета – зайняти одне з перших двох місць, яке дасть нам право зіграти на чемпіонаті Європи. Тому що є Італія, й матч з нею попереду,

– сказав Маліновський.

"У нас дуже хороша команда. Сьогодні ми максимально намагалися допомогти Руслану Петровичу Ротаню. Ми знаємо його як футболіста, чудову людину та професіонала, який завжди віддавався на полі. Тому зі всією повагою до нього ми робили все, що він хотів побачити у цьому матчі. Щось виходило, щось ні, але на цей момент така ситуація, і ми максимально підтримуємо тренера", – додав український легіонер Марселя.

Про нове покоління збірної України

Також Маліновський відповів на запитання про нове покоління збірної, яке переважно грає у топових лігах Європи. Однак Руслан не став ідеалізувати команду, а заявив, що висновки можна буде робити лише дивлячись на результати хлопців.

Побачимо в майбутньому, тому що це оцінюється результатами. Коли команда покаже якісь результати, тоді можна буде сказати. На цей момент ми ще маємо довести, що знаходимося на високому рівні,

– наголосив Руслан.

До слова. Після старту відбору на Євро-2024 Україна з нулем йде на 4-й позиції. Англія з 6 балами лідирує у групі "С". Наступний матч "синьо-жовті" проведуть аж 16 червня проти Північної Македонії.