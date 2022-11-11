Украина во время жеребьевки Евро-2024 попала в группу C, где нашими соперниками стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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26 марта "сине-желтые" проведут первый матч – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" против сборной Англии. Эта игра начнется в 19:00 по киевскому времени (17:00 по местному времени).

Болельщики сборной Украины могут купить билеты на этот матч и поддержать команду.

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Как купить билет на матч Англия – Украина на стадионе "Уэмбли"

Чтобы купить билет, необходимо зарегистрироваться на сайте. Регистрация и верификация аккаунта занимает 15 минут.

После этого перейти по ссылке для выбора и покупки билетов (ссылка ведет на билеты в украинский сектор). Один болельщик может купить до восьми билетов, а сами билеты не являются именными.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от сектора: 1-я категория – 75 фунтов стерлингов, 2-я категория – 60 фунтов стерлингов, 3-я категория – 45 фунтов стерлингов, 4-я категория – 35 фунтов стерлингов. Для пенсионеров, студентов и детей в возрасте до 16 лет действует скидка – 10 фунтов стерлингов.

Билеты будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес за одну-две недели до матча. Билеты обязательно нужно распечатать в формате А4.

При входе на стадион документы не нужны, но в случае, если возникнут какие-то вопросы, лучше иметь их с собой. COVID-сертификаты пока не требуются. В случае изменений в отношении данного требования об этом будет сообщено на сайте и дополнительно всем болельщикам, купившим билеты.

Обращаем ваше внимание! Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии и стадиона "Уэмбли" имеет ограничения на вход для граждан, находящихся на территории Украины. Если ссылка для покупки билетов не открывается, воспользуйтесь альтернативными методами перехода на сайт.