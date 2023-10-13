Играть с ними за три дня: соперник Украины U-21 в отборе к Евро разбил Сербию в 9 мячей

Сборная Англии наводит страх на своих оппонентов. Команда из "Туманного Альбиона" уверенно начала отбор.

Англия U-21 – Сербия U-21 9:1

Голы : Филоджен-Бидас, 38, 63, Дилеп, 42, Эллиотт, 45+7, 90+1, Мадуэке, 53, 59, Субботич (ав.), 87, Роу, 89 – Лутич, 27

Англия U-21 и Сербия U-21 провели матч 2-го тура квалификации к Евро-2025, из которой победителями вышли "три льва". Украинцев ждет очень сложная встреча, пишет 24 Канал.

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Не сразу задали темп

Английский коллектив, действующий чемпион Европы, и так считается главным фаворитом отборочной группы к континентальным соревнованиям. Но вот команда из "Туманного Альбиона" еще и решила еще раз продемонстрировать свою мощь и вообще все, на что они способны. Под горячую лапу англичан попала молодежная сборная Сербии.

Интересно, что "орлы" первые открыли счет во встрече, что вряд ли могло сигнализировать о грядущем разгроме. По крайней мере, с такими цифрами. Три льва проснулись только в конце тайма, однако с того момента их уже было нереально остановить вплоть до самого финального свистка. В итоге англичане наколотили 9 мячей в ворота оппонента, морально уничтожив сербов и испугав всех остальных в группе.

. В составе молодежной сборной Англии выступает ряд тамошних талантов, которые уже засветились на самом высоком уровне, в частности, Рико Льюис (Манчестер Сити), Джеймс Траффорд (Бернли), Джерред Брентвейт (Эвертон), Коул Палмер (Челси), Гарви Эллиот Чуквунонсо Мадуэке (Челси) и другие.

Видеообзор матча:

Таким образом, англичане выиграли свои две стартовые встречи в рамках квалификации к Евро-2025 (перед этим одолели Люксембург 0:3). Такого же успеха добилась и молодежная сборная Украины (победы над тем же Люксембургом с идентичным счетом и Северной Ирландией – 1:0), которая вместе с "тремя львами" возглавила группу. Очную встречу коллективы проведут уже 16 октября, в 19:30, в словацком Кошице.

Отборочная группа / Flashscore